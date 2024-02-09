Филипп Киркоров остался в жюри нового сезона шоу «Маска»: «Вел себя тихо и достойно»

Филиппа Киркорова убрали из новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ, заменив поп-короля отечественной сцены на Никиту Кологривого. Позже сам певец выступил с обращением к поклонникам, заявив, что не понимает, почему на него снова ополчились противники, хотя на вечеринке у Насти Ивлеевой был весь свет столичного бомонда. Досталось за тусовку и самой блогерше, а также многим ее гостям. В том числе Лолите Милявской, Наталье Чистяковой-Ионовой, Анне Асти, Джигану, Ксении Собчак и многим другим. Оправдали разве что Диму Билана, который был одет скромнее всех.

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Яна Рудковская также вступилась за Филиппа Киркорова, заявив, что многие просто не знали, что будет происходить на этой вечеринке. Она и сама могла на ровном месте получить порцию народной ненависти, если бы пришла на тусовку. К счастью, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко была занята на репетиции. При этом бизнесвумен недоумевает, как бы она оправдывалась перед поклонниками, если бы приняла приглашение Насти Ивлеевой. Музыкальный продюсер дала понять, что она, как мама четверых сыновей, чувствовала бы себя крайне неловко на этом мероприятии, которое выдавали за арт-тусовку.

Кстати, тем временем Филипп Киркоров успел побывать на концерте Мадонны в США, а вернувшись на родину, приступил к съемкам. Как пишет «СтарХит», поп-король отечественной эстрады появится в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Вместе с ним в жюри оказались Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Своими первыми впечатлениями от съемок шоу поделился один из зрителей, присутствующий в студии. Он заявил, что Филиппа Киркорова публика встречала радушно и тепло. Он также любезно общался с присутствующими, дав понять, что благодарен всем и каждому за поддержку. Певец подметил, что успел соскучиться по «Маске».