Агутин показал детское фото американской дочери от Варум: «Вот младшенькой уже 25!»

Дочка Леонида Агутина и Анжелики Варум можно сказать выросла в Америке. Она сама зарабатывала себе на жизнь, когда повзрослела. Не брезговала работать официанткой, доставщицей еды, чтобы накопить на свою мечту. У Елизаветы есть своя музыкальная группа.
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Лизе уже исполнилось 25 лет. В кулуарах шепчутся, что дочка Леонида Агутина обеспечивает себя сама и ни в чем не нуждается. Звездные родители гордятся самостоятельной дочкой, которая не просит у них денег на дорогие покупки.
«Вот так оно и бывает. Меня предупреждали, а я все как-то легкомысленно! А, впрочем, как еще? Вот младшенькой уже 25! То есть, при самом хорошем стечении обстоятельств — ты жив и наблюдаешь за своими взрослыми детьми. Так что, спасибо за все! Я горжусь тобой, наша очень взрослая, крутая и невероятно талантливая девочка! И очень люблю! Спасибо судьбе, что выбрала меня, стать твоим отцом! Это честь для меня!» - подметил Леонид Агутин.
Леонид Агутин с дочкой Лизой. Фото: соцсети, скриншот