Агутин показал детское фото американской дочери от Варум: «Вот младшенькой уже 25!»

Дочка Леонида Агутина и Анжелики Варум можно сказать выросла в Америке. Она сама зарабатывала себе на жизнь, когда повзрослела. Не брезговала работать официанткой, доставщицей еды, чтобы накопить на свою мечту. У Елизаветы есть своя музыкальная группа.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Лизе уже исполнилось 25 лет. В кулуарах шепчутся, что дочка Леонида Агутина обеспечивает себя сама и ни в чем не нуждается. Звездные родители гордятся самостоятельной дочкой, которая не просит у них денег на дорогие покупки.