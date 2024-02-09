У Поплавской ошибочно нашли рак: «Сказали, что осталось жить полтора года»

Еще в 2016 году Яна Поплавская сделала анализы по совету докторов, чтобы провериться, нет ли у нее онкологического заболевания. Ведь рак на первых стадиях может протекать и без всякой симптоматики. Актриса посчитала это обследование обычной формальностью и не придала особого значения, выбрав частную клинику в Москве. Яне нужно было сдать кровь на онкомаркеры. После этого ей сообщили, что у нее рак. Поплавская была настолько ошеломлена этим заявлением, что едва не впала в депрессию. Рыдала и не могла встать с дивана, настолько плохо она себя ощущала. Яне казалось, что ее мир рухнул. Актриса не скрывает, что готовилась в худшему.

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Особенно переживала Поплавская за детей. У актрисы есть два сына, она мечтала увидеть внуков. А тут такой неутешительный диагноз. «Мне сказали, что осталось жить полтора года. Но полтора года — это очень мало. Тем более, когда у тебя дети, когда ты понимаешь, что ты не сможешь их до конца вырастить, ты не сможешь увидеть, как они женятся», — вспоминает Яна Поплавская.

После того, как актриса немного успокоилась, она пошла к знакомому онкологу. Ей предлагали пройти химиотерапию. Однако Яна так и не решилась лечь в больницу. Она уехала в Иерусалим, где встретила давнюю подругу. Та очень удивилась, что Поплавская так быстро смирилась с диагнозом после первого же обследования. Именно она убедила Яну сдать повторные анализы и они показали, что первичный диагноз рак был ошибочным.

По материалам программы RTVI «Легенда»