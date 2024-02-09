Суханкина из группы «Мираж» о родной матери приемных детей: «Она умерла из-за алкоголя»

Почти 11 лет назад солистка группы «Мираж» усыновила двоих детей: так у нее появилась дочка Валерия и сын Сергей. Девочке уже 14 лет, а мальчику — 15. Подростки все внимание уделяют школе и образованию. Маргарита Суханкина делает все, чтобы ее дети меньше времени проводили у телевизора и со смартфоном в руках.

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Будучи мамой, певице приходится даже решать личные проблемы детей. Так из-за любовной драмы, девичьей детской влюбленности дочка поп-дивы меняла школу. Девочке казалось, что у нее вспыхнуло первое чувство. Суханкина решила, что Валерии стоит учиться в другой школе. Сейчас дочка певицы уже и не вспоминает о той детской влюбленности. Правда, обращает внимание на мальчиков, если ходит на школьные дискотеки. Маргарита Суханкина призналась, что следить за тем, с кем проводит время ее ребенок.

Биологических родителей Валерии и Сергея уже нет в живых. У их родной мамы были серьезные проблемы с алкоголем. Она рано ушла из жизни, виной тому пагубное пристрастие. Насмотревшись на все это дети Маргариты Суханкиной решили, что будут держаться подальше от спиртного. Им не хочется повторять семейную историю.