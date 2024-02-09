Суханкина из группы «Мираж» о родной матери приемных детей: «Она умерла из-за алкоголя»

Почти 11 лет назад солистка группы «Мираж» усыновила двоих детей: так у нее появилась дочка Валерия и сын Сергей. Девочке уже 14 лет, а мальчику — 15. Подростки все внимание уделяют школе и образованию. Маргарита Суханкина делает все, чтобы ее дети меньше времени проводили у телевизора и со смартфоном в руках.
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Будучи мамой, певице приходится даже решать личные проблемы детей. Так из-за любовной драмы, девичьей детской влюбленности дочка поп-дивы меняла школу. Девочке казалось, что у нее вспыхнуло первое чувство. Суханкина решила, что Валерии стоит учиться в другой школе. Сейчас дочка певицы уже и не вспоминает о той детской влюбленности. Правда, обращает внимание на мальчиков, если ходит на школьные дискотеки. Маргарита Суханкина призналась, что следить за тем, с кем проводит время ее ребенок.
Биологических родителей Валерии и Сергея уже нет в живых. У их родной мамы были серьезные проблемы с алкоголем. Она рано ушла из жизни, виной тому пагубное пристрастие. Насмотревшись на все это дети Маргариты Суханкиной решили, что будут держаться подальше от спиртного. Им не хочется повторять семейную историю.
«У их биологической матери были проблемы с алкоголем, и к чему это привело. Она рано умерла из-за алкоголя», - подметила Маргарита Суханкина в интервью с Аленой Жигаловой для YouTube-шоу «Алена, блин!».