Рудковской пришлось установить дома видеокамеры из-за домработниц, которые примеряли ее платья

Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко и младшими сыновьями — Сашей и Арсением — живет в роскошном загородном особняке. Знаменитость давно коллекционирует старинную мебель, изящные предметы интерьера, а также дорогую посуду. Присматривать за всем этим добром музыкальному продюсеру помогает штат прислуги. Однако даже Яне Рудковской не удалось избежать малоприятных инцидентов. Все случилось, когда самой бизнесвумен не было дома. Яна с легкостью распрощалась с домработницами, которые перешли все допустимые правила приличия. Некоторые случаи, которые позже сама описывала жена Евгения Плющенко, произошли много лет назад. Но они задели Яну.

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Как только Рудковская стала жить с олимпийским чемпионом, знакомые порекомендовали ей трудолюбивую женщину из Таджикистана, ответственную и аккуратную. Эту особу Яна попросила осторожно протереть ее большую белую сумку Hermes Birkin. Нужно было только смахнуть пыль тряпочкой, вместо этого домработница зачем-то стала «купать» дорогую хозяйскую сумку в ванной, полностью погружая элитный аксессуар в воду. Именную такую картину застала Рудковская, когда вернулась домой. Бизнесвумен до сих пор не может передать словами своих переживаний, ей хотелось рыдать, когда она увидела, во что превратилась ее любимая сумочка.

Был и другой случай. 23-летний помощник именитой четы по дому вместе с охранником сели в хозяйский «Гелендваген» и буквально «снесли» всю переднюю часть машины. Это произошло, когда Яна с мужем отдыхали на Мальдивах. Пьяная прислуга в это время каталась на иномарке, и в итоге парочка врезалась в дерево. Рудковской повезло, что машина была застрахована.

Еще одна возмутительная история случилось не так давно. Две домработницы Яны Рудковской поссорились между собой. И одна из помощниц позже передала хозяйке фотографии, на которых ее компаньонка позирует в эксклюзивных платьях жены Евгения Плющенко. Прислуга примеряла наряды своей хозяйки и щеголяла в них по особняку. Также они не брезговали мыться в ванной Яны Рудковской. В итоге жене олимпийского чемпиона пришлось распрощаться сразу с двумя помощницами по дому. Позже Яна решила поставить в комнатах видеокамеры, чтобы знать, что происходит в ее отсутствие.

По материалам The Voice