Муцениеце кардинально сменила имидж, перекрасившись под седину

Агата Муцениеце накануне посетила стилиста-парикмахера, чтобы кардинально сменить имидж. Бывшая жена Павла Прилучного устала ходить с природным оттенком волос и решила поэкспериментировать с внешность. Она осветлила локоны, преобразившись в юную девушку. Такой оттенок волос, по мнению знаменитости, ей подходит больше. Агата поделилась первым видео, всячески демонстрируя в кадре, как струятся ее шелковистые длинные волосы. Похоже, что актриса из фильма «Тобол» осталась довольна своим преображением. В ее волосах появились серебристые светлые прядки.
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Также экс-жена «мажора» Павла Прилучного заверила подписчиков в stories микроблога, что она уже заплатила все налоги. Агата Муцениеце дала понять, что всегда ведет себя честно и открыто. Актриса даже поговорила с дочкой Мией, сказав ей, что налоги нужно платить всем и всегда. Похоже, что на Агату Муцениеце так подействовала история блогерши Елены Блиновской, которая задолжала огромную сумму, порядка 1,5 миллиарда рублей, по налогам. Теперь «королеву марафонов» поместили в СИЗО. Дело в том, что блогерша нарушала правила домашнего ареста.