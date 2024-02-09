Муцениеце кардинально сменила имидж, перекрасившись под седину

Агата Муцениеце накануне посетила стилиста-парикмахера, чтобы кардинально сменить имидж. Бывшая жена Павла Прилучного устала ходить с природным оттенком волос и решила поэкспериментировать с внешность. Она осветлила локоны, преобразившись в юную девушку. Такой оттенок волос, по мнению знаменитости, ей подходит больше. Агата поделилась первым видео, всячески демонстрируя в кадре, как струятся ее шелковистые длинные волосы. Похоже, что актриса из фильма «Тобол» осталась довольна своим преображением. В ее волосах появились серебристые светлые прядки.

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