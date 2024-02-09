Татьяна Навка назвала Романа Костомарова человеком несгибаемой воли: «Ты выиграл самую важную борьбу»

Татьяна Навка одной из первых поздравила своего бывшего олимпийского партнера в танцах на льду Романа Костомарова с днем рождения. 8 февраля спортсмену исполнилось 47 лет. В этот день фигуристка пожелала имениннику крепкого здоровья, семейного благополучия, назвав его человеком несгибаемой воли и настоящим чемпионом с сильным характером.

Татьяна Навка считает, что фигурист сделал невозможное, он практически заново родился, устояв перед всеми ударами судьбы смело и отважно, решительно и твердо.

«Ты выиграл самую важную борьбу на своем жизненном пути и стал новым примером силы духа, воли и стремления к жизни», — заверила Татьяна Навка.

Роману Костомарову фигуристка советует беречь семью и жену Оксану Домнину, ставить перед собой новые цели и достигать их. Также Татьяна Навка пообещала, что ее дружеское плечо всегда будет рядом и она ждет его на льду.

Напомним, что фигурист перенес сложнейшую операцию на конечностях из-за сепсиса. Прогнозы врачей были не самыми утешительными. Роман Костомаров лишился кистей и стоп. Однако он уже постепенно привыкает к протезам и даже вышел на лед со своей фееричной олимпийской программой, которая в 2006 году принесла им с Татьяной Навкой золото в Турине.