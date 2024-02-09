В доме певицы Натальи Штурм случился пожар: «Открыла окно, увидела дым и сразу понеслась в подъезд»

В ночь на 9 февраля на севере Москвы произошло возгорание кровли жилого дома. Огонь очень быстро поглотил всю крышу, а потом перекинулся на соседнее такое же сооружение. А потом — еще на одно. В итоге сразу четыре многоэтажки на улице Черняховской оказались охвачены пламенем, людей срочно эвакуировали.
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Среди пострадавших жильцов оказалась известная певица Наталья Штурм. Ее вместе с соседями разместили ТЦ «Галерея Аэропорт», пока пожарные борются со стихией. Исполнительница рассказала сайту «360», как происходила эвакуация.
Штурм узнала о пожаре из интернет-новостей. И помогла соседям оперативно покинуть горящее здание.
«Открыла окно, увидела дым и сразу понеслась в подъезд, сразу, быстренько. Вы понимаете, в таких экстремальных ситуациях надо быстро соображать, что делать, ни в коем случае не теряться, ни в коем случае не садиться в лифт», — рассказала артистка.