Музыкальный критик Бабичев объяснил причину популярности группы «Руки вверх!»: «Ностальгируют по девяностым»

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил причину непреходящей популярности песен группы «Руки вверх!». Несмотря на то, что поклонники Сергея Жукова, отрывавшиеся на дискотеках под его хиты, уже повзрослели, для них эти песни остаются любимыми. И связано это с ностальгией по 90-м, на которые выпала молодость фанатов.

«Под эти песни танцевали и влюблялись в школе, институте, скупали постеры, кассеты, ходили на дискотеки. Тем более сейчас, когда из-за всяких отмен выбор не очень большой, все чаще ностальгируют по 1990-м», - объяснил Бабичев сайту News.ru.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сергей Жуков ежегодно собирает стадионы по всей России, исполняя не только новые песни, но и золотые хиты группы «Руки вверх!». Совсем скоро он станет наставником на проекте «Новая Фабрика звезд» на ТНТ, к радости фанатов исполнителя.