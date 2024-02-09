Анна Хилькевич призналась, что поправилась на фоне стресса

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич решилась на откровения с подписчиками. Она показала свое взвешивание, от результатов которого теперь тяжело вздыхает. Цифра в 49,9 кг ее не устраивает – актриса ростом 160 см признается, что изрядно поправилась.

«Жизненно?» - прокомментировала Хилькевич фото весов со своей новой цифрой.

Она заявила, что вставать на весы ей было очень страшно. Но все же сделала это, причем под прицелом камеры. К такому результату привели последние события из жизни, которые то наложились одно на другое – и отсутствие спорта, и плотный рабочий график, и стресс.

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Дело в том, что недавно ее отец перенес обширный инфаркт, и эта беда очень серьезно подкосило саму актрису. Родителя поместили в реанимацию, и Анна молчала об ударе, постигшем ее семью.