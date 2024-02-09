Как сейчас выглядит родившая семерых детей Евгению Цыганову актриса Ирина Леонова

Накануне в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера французской романтической комедии «Рецепт любви» с Жюльетт Бинош и Бенуа Мажимель. На показ пришли многие звезды театра и кино, совершила редкий выход в свет и бывшая жена Евгения Цыганова, родившая ему семерых детей, - 45-летняя Ирина Леонова.
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Появление Леоновой, как сообщает KP.RU, стало неожиданностью. Актриса нечасто радует публику посещением подобных мероприятий. Компанию Ирине составила старшая дочка Цыганова Полина.
Ирина Леонова вышла в свет с дочкой Полиной. Фото: Борис Кудрявов
Напомним, развод Цыганова с Леоновой состоялся в 2015 году. Актер оставил жену в положении – она носила под сердцем их седьмого ребенка. Это не остановило Евгения, он не стал дожидаться, когда малыш появится на свет, семья распалась. После ухода от Леоновой он женился на актрисе Юлии Снигирь, которая родила ему сына Федора.