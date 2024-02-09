Как сейчас выглядит родившая семерых детей Евгению Цыганову актриса Ирина Леонова

Напомним, развод Цыганова с Леоновой состоялся в 2015 году. Актер оставил жену в положении – она носила под сердцем их седьмого ребенка. Это не остановило Евгения, он не стал дожидаться, когда малыш появится на свет, семья распалась. После ухода от Леоновой он женился на актрисе Юлии Снигирь, которая родила ему сына Федора.