Настасья Самбурская рассказала, как ей подарили потрепанную сумочку: «Я поносила, а теперь твоя очередь!»

Актриса Настасья Самбурская время от времени общается с подписчиками в соцсетях, отвечая на их вопросы. Просьба рассказать про самый запоминающийся подарок от поклонников, привела к воспоминанию о 2015 годе, когда ей преподнесли в дар сумочку Chanel, далекую от оригинальной модели.

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Актриса получила ее из рук поклонницы, пришедшей к ней в гримерку после спектакля. И когда достала презент, то увидела, что он не только фейковый, но еще и бывший в употреблении. И не сдержалась, сказала об этом фанатке.

Рассказ Самбурской вызвал противоречивые отзывы, ровно как и девять лет назад, когда звезда о нем впервые рассказывала. И не смогла промолчать. Она предложила посмотреть на ситуацию с иной стороны.