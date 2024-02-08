«Еще могут отстранить»: россияне удивились, что финалистка шоу «Голос.Дети-5» Эден Голан представит Израиль на «Евровидении»

Россию не допустили к участию в «Евровидении» в 2022 году. Это решение приняли организаторы песенного конкурса. Первый канал и ВГТРК и вовсе отказались транслировать это мероприятие. И вот уже третий год наша страна не участвует в этом конкурсе.

Однако многие удивились тому, что Израиль допустили к участию. А представлять эту страну поедет Эден Голан, которая несколько лет назад участвовала в шоу «Голос.Дети-5» в России и была в команде Пелагеи. Ей тогда удалось дойти до финала, но ее обошел Рутгер Гарехт, который стал победителем.

Примечательно, что почти все детство она провела в Москве. Эден с тех лет до совершеннолетия жила в России и даже училась в музыкальной школе Игоря Крутого. Зрители ее также помнят по фестивалю «Новая волна», где она выступала с Сергеем Лазаревым и Нюшей. Но два года назад певица переехала с семьей в Израиль. Там она уже победила в конкурсе HaKokhav HaBa.

Пока неизвестно, с каким треком Голан отправится на «Евровидение». Однако на нее уже произошла атака хейтеров. Одни призывают исключить Израиль с конкурса за их конфликт с соседями, а другие припоминают ей карьеру в России. Ей даже пришлось закрыть свой аккаунт в популярной соцсет.