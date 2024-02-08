«Еще могут отстранить»: россияне удивились, что финалистка шоу «Голос.Дети-5» Эден Голан представит Израиль на «Евровидении»

Выросшая в России певица Эден Голан представит Израиль на «Евровидении». Фото: Global Look Press

 

Певица Эден Голан отправится представлять Израиль на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2024 году, что вызвало бурю обсуждений в Сети.

Россию не допустили к участию в «Евровидении» в 2022 году. Это решение приняли организаторы песенного конкурса. Первый канал и ВГТРК и вовсе отказались транслировать это мероприятие. И вот уже третий год наша страна не участвует в этом конкурсе. 

Однако многие удивились тому, что Израиль допустили к участию. А представлять эту страну поедет  Эден Голан, которая несколько лет назад участвовала в шоу «Голос.Дети-5» в России и была в команде Пелагеи. Ей тогда удалось дойти до финала, но ее обошел Рутгер Гарехт, который стал победителем. 

Примечательно, что почти все детство она провела в Москве. Эден с тех лет до совершеннолетия жила в России и даже училась в музыкальной школе Игоря Крутого. Зрители ее также помнят по фестивалю «Новая волна», где  она выступала с Сергеем Лазаревым и Нюшей. Но два года назад певица переехала с семьей в Израиль. Там она уже победила в конкурсе HaKokhav HaBa.

Пока неизвестно, с каким треком Голан отправится на «Евровидение». Однако на нее уже произошла атака хейтеров. Одни призывают исключить Израиль с конкурса за их конфликт с соседями, а другие припоминают ей карьеру в России. Ей даже  пришлось закрыть свой аккаунт в популярной соцсет.

Эден Голан всего 20 лет. Фото: соцсети Эден Голан

Россияне тоже удивились, что Эден участвует в конкурсе от Израиля. 

«Средние вокальные данные, объективно, пусть едет ребенок, если чувствует в себе силы и амбиции», – отметила Катерина Казьмина.

«Еще могут отстранить», – посчитала Алла Пекарская. 

«Как ее пропустили?» – удивилась Валенсия.

«Они еще не проснулись. Но девушку жалко. Ее просто подставили», – высказала nastya_despre. 

«Странно, что не наложили санкции», – написал Akd. 

«Опять наши нашли пути», – пошутила Zoya Marchenko. 

«"Евровидение" еще кто то смотрит?», – AgNeta. 

«Будто Анна Асти», – высказалась Valentina Murashkina.

«Подождите немного, еще дисквалифицируют», – уверена Marishka. 

Эден Голан дошла до финала в детском «Голосе». Фото: кадр из шоу «Голос. Дети»

Добавим, что Эден также  была участнице российской группы COSMOS girls, которую продюсировал Григорий Лепс. О России певица отзывалась с теплотой.

«Мне очень нравится Россия, тут очень приятные люди и очень красиво, особенно зимой. Я не хожу в школу, я учусь в интернете. Меня хвалят за доброту — я всегда помогаю, если что-то случилось. Я очень трудолюбивая: у меня есть цель и я к ней иду», – делилась артистка, когда была в «Голосе». 

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Напомним, что «Евровидение-2024» пройдет с 7 по 11 мая в Швеции. Обычно на этот конкурс любит ездить Филипп Киркоров. Он каждый год выбирал своего фаворита, которого поддерживал. В свое время певец помогал Ани Лорак, потом Сергею Лазареву, а также Наталье Гордиенко. Но в 2021 году король отечественной эстрады признался, что устал. Тогда она заявил, что больше не поедет на песенный конкурс. 

Ранее многие артисты предлагали созджать в России «Интервидение», чтобы талантливые исполнители могут посоревноваться. 

Григорий Лепс с группой COSMOS girls. Фото: Global Look Press

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