Певицу Суханкину вынудили признаться детям, что они приемные: «Сын приходил из школы в слезах»

Маргарита Суханкина рассказала, что переживает новую волну популярности. Песни группы «Мираж», в которой она состояла, снова звучат благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью Алене Жигаловой артистка похвасталась, что теперь у нее расписаны гастроли, а заработок вырос в два раза. Также рассказала про своих детей: 13-летнюю дочку Валерию и 14-летнего Сергея, которых усыновила в 2013 году.

Она рассказала, что они уже подростки со своим характером. Суханкина призналась, что несколько лет назад раскрыла им правду о том, что у них другие биологические родители.

«Им было по 10 лет. Вариантов уже не было, им начали говорить об этом. В школе была одна сумасшедшая девочка, которая постоянно дергала сына. Пыталась поговорить с ее матерью, но женщина оказалась такой же...Сережа приходил в слезах несколько раз, не понимая, что происходит. Тогда я посадила детей перед собой и откровенно поговорила», – поделилась Маргарита в передаче «Алена, Блин!».

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Она отметила, что в их отношениях ничего не изменилось. Певица заверила, что даже хотела, чтобы они познакомились с биологическими родителями, когда станут взрослее. Однако артистка узнала, что они умерли. Мама детей рано скнчалась, так как злоупотребляла алкоголем. По словам Суханкиной, она рассказала об этом дочке и сыну.