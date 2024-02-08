Бывший подопечный Меладзе Артем КИД рассказал, как распалась группа MBAND: «Не знаю, почему Костя решил так»

Артем КИД был одним из солистов популярного бойз-бенда MBAND, который создал Константин Меладзе. И хоть песни коллектива звучали на радио и с экранов телевизоров, в 2020 году группа перестала существовать. Некоторые участники решили строить сольную карьеру, как Анатолий Цой.

На этот раз Артем дал интервью, в котором признался, что он и его коллеги и сами собирались покинуть группу, но не думали, что все произойдет так быстро. Продюсер не стал их оповещать, когда захотел попрощаться с проектом. По его словам Меладзе ему написал, что думает закрыть MBAND, когда началась пандемия. Они собирались все обсудить, но разговор не успел состояться.

«Зашел и увидел пост в официальной группе, что сегодня MBAND закончился. Для всех это был шок. Не знаю, почему Костя решил так, но он продюсер, и это его проект. Я считаю, что он вправе делать так, как считает нужным!» – высказался певец.

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Он вспомнил, что момент для него был неподходящим. КИД тогда вернулся с Бали, где потратил много денег, поэтому накоплений у него не осталось. Артист признался, что продал свою иномарку, чтобы было на что жить, пишет VOICE.