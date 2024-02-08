Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что ее гонорар вырос в два раза после выхода сериала «Слово пацана»

Маргарита Суханкина решила дать интервью Алене Жигаловой. Она раскрыла подробности свой жизни. Певица вспомнила, как начинала строить карьеру и блистала в группе «Мираж». Она вспомнила про свой конфликт с Натальей Гулькиной. А также переживает новую волну популярности, так как хит «Герой» был выбран саундтреком в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь многие зовут артистку на корпоративы, чтобы она исполнила этот трек.

«Я его смотрела. Я в восторге полном! Более того, его делал мой хороший знакомый Жора Крыжовников. Гениальный, уникальный человек. И самое главное, что там в криминальных сценах звучит песня "Герой" с моим голосом. У меня сейчас поперла совершенно невероятная история с гастролями. Моему директору Леше Кану стали рвать телефон просто. Я не успеваю вообще уезжать приезжать», – поделилась Суханкина.

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Она не стала утаивать, что теперь обеспечила себе жизнь. Артистка на фоне интереса к ней стала больше зарабатывать.