Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что ее гонорар вырос в два раза после выхода сериала «Слово пацана»

Маргарита Суханкина переживает новую волу популярности. Фото: кадр из передачи «Алена, Блин!»

Певица Маргарита Суханкина рассказала, что после выхода сериала «Слово пацана» ее директору стали обрывать телефон.

Маргарита Суханкина решила дать интервью Алене Жигаловой. Она раскрыла подробности свой жизни. Певица вспомнила, как начинала строить карьеру и блистала в группе «Мираж». Она вспомнила про свой конфликт с Натальей Гулькиной. А также переживает новую волну популярности, так как хит «Герой» был выбран саундтреком в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь многие зовут артистку на корпоративы, чтобы она исполнила этот трек. 

«Я его смотрела. Я в восторге полном! Более того, его делал мой хороший знакомый Жора Крыжовников. Гениальный, уникальный  человек. И самое главное, что там в криминальных сценах звучит песня "Герой" с моим голосом. 

У меня сейчас поперла совершенно невероятная история с гастролями. Моему директору Леше Кану стали рвать телефон просто. Я не успеваю вообще уезжать  приезжать», – поделилась Суханкина. 

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Она не стала утаивать, что теперь обеспечила себе жизнь. Артистка на фоне интереса к ней стала больше зарабатывать. 

«Цена на меня выросла. Гонорар повысили вдвое. Он и был немаленький. И люди покупают! Они хотят меня», – похвасталась певица в шоу «Алена, Блин!».

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