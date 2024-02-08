Режиссер Сычев признался, что Градский ненавидел постановочные номера на шоу «Голос»: «Он орал, так визжал»

Яна Чурикова взяла интервью у человека, которого редко видят зрители, но именно он создает для них красочные шоу. Режиссер-постановщик Андрея Сычев вспомнил, как работал с Кристиной Орбакайте, придумывал номера для участников «Фабрики звезд». Он также трудился на шоу «Голос».

Примечательно, что там была сделана ставка на то, что там поют вживую. Сычев отметил, что он настоял на том, чтобы номера были без неоправданных постановок. Также режиссер назвал красные поворачивающиеся кресла самым ключевым в шоу. Он вспомнил, как педантично к работе относился Александр Градский.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Не предлагаю я украсить номер, если человек хорошо поет. Градский, он так орал, так визжал про наше телевизионную деятельность там на весь зал, что мы испортили всю телевизионную деятельность, эстрадный мир своими развлечениями. Ничего не надо было ему. Он в свете разбирался и лишнее отсекал, что ему не нравилось. Графику на экранах, которая не входила в его концепцию, он мог завернуть. Если его артист мог спеть лучше без графики. Он вообще ненавидел все, что связано с постановкой, с преукрашиванием», – высказался эксперт в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

Напомним, что Градский умер в ноябре 2021 года.