Жена Панкратова-Черного рассказала, что актер поскользнулся и ушиб ребра: «Он дома»

8 февраля появилась информация, что Александру Панкратову-Черному стало плохо на улице. Отмечалось, что он был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Однако его жена Юлия Монахова опровергла эту информацию. Она сообщила, что актер поскользнулся и упал. В результате он ушил ребра.

«Он дома, с ним все хорошо», – заверила супруга артиста.

А 10 февраля Александр Васильевич должен был играть в Московском театре эстрады, но спектакль отменили. Татьяной Кравченко, с которой он обычно играет в постановке, призналась, что ничего не знает о произошедшем. По словам актрисы, ей сказали, что напарник заболел.

Но спектакль «Жених» также 11 февраля должен состояться в Санкт-Петербурге. Пока его не стали отменять.

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Организаторы гастролей рассказали, что артист собирается приехать в культурную столицу если будет хорошо себя чувствовать. От жены Панкратова-Черного они узнали, что актер будет несколько дней следить за своим самочувствием по рекомендации врачей, пишет KP.RU.