Режиссер-постановщик Сычев вспомнил, как Пугачева отреагировала на его работу: «Она меня даже не отпинала»

В новом выпуске передачи Яны Чуриковой гостем стал режиссер-постановщик Андрей Сычев. Он один из немногих, кто создает грандиозные шоу, концерты и премии. За свою жизнь Андрей смог создать множество номеров для артистов. Также он трудился над сольными концертами. И в интервью он признался, что его старания оценила в свое время даже Алла Пугачева.

«У Орбакайте был концерт. Алла Борисовна в свое время попросила сделать ей концерт на большом экране. Достаточно удачно взаимодействовали. Даже не поссорился с Аллой Борисовной. Она меня даже не отпинала за результат. Она как-то слегка пожурила, что было успехом», — поделился Сычев в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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Он также отметил, что работал с певицей МакSим, когда она была на пике популярности. По словам режиссера, исполнительница хита «Знаешь ли ты» соглашалась не на все номера и на все имела свое видение.