Домнина обратилась к Костомарову в его 47-й день рождения: «Я счастлива быть рядом с тобой»

8 февраля Роман Костомаров отметил свой день рождения. Он поделился кадром с курорта. Для него минувший год полностью изменил его жизнь. Фигурист пережил ампутации ступней и кистей рук.

Он смог научиться бегать на протезах и даже кататься на коньках. К нему в 47-й день рождения обратилась жена Оксана Домнина, которая все это время была рядом с ним и поддерживала в сложный период реабилитации. Она отметила, что гордится его силой и восхищается все больше с каждым днем.

По словам фигуристки, она хоть и была к нему ближе всех, но не сможет почувствовать даже каплю тех чувств, которые он переживает. Спортсменка подчеркнула, что после всего случившегося он улыбается, смеется, а также творит.

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«Я счастлива быть рядом с тобой, радоваться каждому дню и даже в самые сложные, трудные, неудобные моменты в жизни чувствовать твое дыхание, слышать твой запах, ощущать твою невероятную харизму и любить… любить тебя, любить наших детей, любить жизнь. Мы тебя очень любим», — написала Домнина.

Также Костомарова поздравили многие коллеги: Илья Авербух, Татьяна Навка и другие известные фигуристы.