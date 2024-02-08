Бузова в гримерке пофлиртовала с актером Копейкиным из «Слова пацана»: «Ты искал идеальную? Вот она я»

Ольга Бузова в декабре признавалась, что посмотрела сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». А накануне она увиделась с одним из актеров, который сыграл Турбо. В гримерке телеведущая пообщалась с 25-летним Славой Копейкиным. Она неожиданно стала флиртовать со звездой.

Сначала Ольга с нежностью облокотилась на его плечо, а потом стала восхищенно его разглядывать. Актер сразу стал ей подыгрывать. Они устроили диалог.

«Всем привет! Я ее нашел», — заявил Копейкин. «Ты искал идеальную? Вот она я. Твоя роковая ошибка», — сказала игриво Бузова. «Нашел золотую! Бриллиантовую! Искал медь, нашел золото!» — стал говорить артист.

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Примечательно, что 38-летняя певица так и не обрела счастье в личной жизни. После расставания с блогером Давой она так и не встретила вторую половинку. При это бывшая ведущая «Дома-2» мечтает о свадьбе и детях.