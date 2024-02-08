Режиссер-постановщик Сычев раскрыл подробности ссоры Лободы и Краймбрери на «Золотом граммофоне»: «Я оказался крайним»

Героем нового выпуска передачи Яны Чуриковой стал режиссер-постановщик Андрей Сычев. Он трудился над несколькими сезонами «Фабрики звезд», а также над многими большими концертами звезд и премиями. Андрей вспомнил, как разгорелся скандал на «Золотом граммофоне», когда Светлана Лобода в последний момент отказалась от участия. Певица была возмущена тому, что у Мари Краймбрери в номере тоже использовали ванную.

«Лобода долго готовилась. Только потом она пришла с ванной. Я ей написал, что у нас уже ванна в количестве шести штук есть. Она заявила: «Мне пополам. Какая моя ванная и какие те ванные — не сравнить». И потом, уже ближе к шоу, ее человек, видимо, посмотрел на эти ванные и подумал: «Тут шесть ванн, и одна висят, а у нас одна ванная, и она стоит». Светлана решила, что режиссер ***. И зачем сделал ванны в одном проекте в двух номерах. Я оказался крайним. Нелицеприятная история. Ее предупредили о том, что есть номера с ванной. Она знала, что они есть. Она решила дать заднюю перед самым «Золотым граммофоном», — пояснил Сычев.

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Он признался, что в российском шоу-бизнесе много тех звезд, которые всегда дотошно относятся к постановкам. Режиссер вспомнил, что также Сергей Лазарев отказался от номера, который он ему придумал для «Золотого граммофона».

Он признался, что для певца подготовили номер с проекцией на танцоров. На репетиции ничего не сработало. Сычев согласен с тем, что Лазарев решил просто спеть. Также он отметил, что Филипп Киркоров и Ани Лорак всегда тщательно продумывают свои номера.