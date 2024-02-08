В окружении Кети Топурии заявили, что она ждет третьего ребенка: «На седьмом небе от счастья»

Кети Топурия недавно вернулась из отпуска на Сейшелах. Поклонники заподозрили ее в беременности. На фото у нее разглядели выпирающий живот. Вскоре она вышла в свет в жакете, который также не смог скрыть изменения в фигуре. Пока сама артистка предпочитает не реагировать на домыслы общественности. Но в окружении солистки группы «А’Студио» подтвердили, что она беременна в третий раз.

«Все так, Кети действительно ждет ребенка. Пополнение они с мужем планировали, очень хотели еще детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. И, кстати, месяц — тоже седьмой. Беременность протекает довольно легко», — цитирует источник журнал «СтарХит».

Также отмечается, что она уйдет в декрет, когда будет уже на последних сроках.

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Напомним, что у Топурии есть дочка Оливия от первого брака. Девочка учится в школе. Ей также нравится быть блогером, поэтому она порой снимает ролики для соцсетей. А в браке с нынешним мужем Львом Деньговым артистка родила сына Адама, которому три года. Певица никогда не скрывала, что мечтает быть многодетной мамой. Примечательно, что от прошлых отношений у Деньгова есть еще двое детей.