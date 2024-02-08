Лариса Гузеева призналась, что ее задевает, когда муж невнимателен к ней: «Это разрушает брак»

Лариса Гузеева продолжает вести шоу «Давай поженимся!», где старается помочь людям обрести вторую половинку. Обычно она редко говорить о личной жизни. Но на съемках передачи телеведущая разоткровенничалась. Она состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Оказалось, что порой некоторые его поступки выводят артистку из себя. Ей не нравится, когда он не учитывает ее желания.

«Если я Игорю говорю, купи бородинский хлеб. А он покупает с семечками, который он любит, а я терпеть не могу хлеб с какими-то дополнениями. Я начинаю плакать, меня это обижает! Я жду этот бородинский хлеб, а он приносит все что угодно. Это называется «невнимание к партнеру». И это разрушает брак. Об этом надо говорить!» — заявила Гузеева.

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Напомним, что она решила узаконить отношения с избранником только в 40 лет. У них есть дочка Ольга, которой 23 года. От прошлых отношений у артистки также есть сын Георгий. Артистка часто ездит к нему в гости и устраивает семейные ужины.