Певец Шаляпин признался, что слова Пугачевой об Орбакайте его раздражали: «Этот клан уже всех достал»

Кристина Орбакайте столкнулась с отменой концертов. Ее тур по Сибири не состоится. Певица пока скрывает свое местоположение. Она часто ездит в США, где растит дочку Клавдию. И теперь артистка планирует устроить гастроли в Израиле. Ситуацию прокомментировал Прохор Шаляпин. Он уверен, что дочка Аллы Пугачевой не переживает сильно. По словам артиста, она много лет блистала на экранах телеканалов и на сцене.

«Правда, не понятно, за какие заслуги. Сказать, что она как-то потрясающе пела, мы никто не можем. Меня всегда раздражало, когда Алла Борисовна говорила: «Моя дочь все сама, все сама». Это просто смешно. Я этого терпеть не могу», — пояснил свою позицию Прохор.

Он заверил, что находился в другой ситуации, так как звездных родственников у него нет. Певец не верит, что Орбакайте прибивалась в шоу-бизнес. Он считает, что и россияне понимают, что Алла Борисовна помогла наследнице. Шаляпин заявил, что этим артистам пора позволить выступать молодым и талантливым исполнителям.

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