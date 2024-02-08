Киркоров прилетел из США в Россию, накупив наряды Balenciaga: «Папик вернулся из командировки»

Филипп Киркоров привез из-за океана подарки для друзей. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров пришел с дорогостоящими подарками в гости к Тимуру Хадарову после возвращения в Россию.

Филипп Киркоров 8 февраля отметился в Москве. Он вернулся из США, куда уехал после новогодних каникул. Певец переживает сложное время, так как на него обрушился шквал критики из-за участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Он отправился в Нью-Йорк, где посетил концерт Мадонны. По слухам, артист также переписал свой особняк в Майами на дочку и сына. 

Оказалось, что Филипп Бедросович закупился дорогостоящими нарядами бренда Balenciaga. Ранее Модный дом добавил певца в черные списки, поэтому ему не продавали вещи в магазинах этой марки. Первым делом артист отправился в гости к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Он вручил ему подарки и его супруге. 

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«Папик вернулся из командировки, каникул. И что любимым друзьям? Подарки. Начнем с самого занятного приключения. Пусть увидят злостные недоброжелатели этой замечательной фирмы!» — заявил король отечественной эстрады. 

Филипп Киркоров привез з США подарки. Фото: соцсети Филиппа Киркорова

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