Киркоров прилетел из США в Россию, накупив наряды Balenciaga: «Папик вернулся из командировки»

Филипп Киркоров 8 февраля отметился в Москве. Он вернулся из США, куда уехал после новогодних каникул. Певец переживает сложное время, так как на него обрушился шквал критики из-за участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Он отправился в Нью-Йорк, где посетил концерт Мадонны. По слухам, артист также переписал свой особняк в Майами на дочку и сына.

Оказалось, что Филипп Бедросович закупился дорогостоящими нарядами бренда Balenciaga. Ранее Модный дом добавил певца в черные списки, поэтому ему не продавали вещи в магазинах этой марки. Первым делом артист отправился в гости к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Он вручил ему подарки и его супруге.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».