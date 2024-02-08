Адвокат вдовы Грачевского признался, что Белоцерковская подавлена из-за проигрыша в суде

Уже почти три года прошло с момента, как умер Борис Грачевский. До сих пор идут разбирательства, которые касаются его наследства. Новым художественным руководителем киножурнала «Ералаш» стал Аркадий Григорян, который был его другом. Он также стал владельцем продюсерского центра.

И в январе ООО «Ералаш» подал иск в суд на наследников Грачевского. Заявление было подано, чтобы взыскать 10 миллионов рублей неустойки из-за просроченных платежей по договорам займа. 7 февраля стало известно, что требование было удовлетворено частично. Теперь Белоцерковской надо погасить долг в один миллион восемьсот тысяч рублей. Однако ее адвокат отметил, что возможно они подадут эпиляцию.

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Он также признался, что сама вдова Грачевского находится в подавленном состоянии. Она отказалась общаться с журналистами, посетовав, что сильно устала. Отмечается, что ей будет проблематично погасить весь долг, даже ели она продаст недвижимость. Примечательно, что Григорян, который и затеял судебные тяжбы, является крестным папой детей Грачевского, пишет «МК».