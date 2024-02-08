Юлиан заявил, что за местами захоронений артистов должны следить круглый год: «На могилу Раневской страшно смотреть»

Вдова Владимира Этуша Елена недавно подала в суд из-за того, что могила ее мужа была заметена снегом и никто ее не чистил. Ее задели словам журналиста Дениса Сорокина, который работает на канале ТВЦ. Он публично заявил, что ей нужно «бывать на могиле мужа чаще». Теперь Елена хочет, чтобы ей заплатили за такое замечание один миллион рублей.

При этом Сорокину удалось добиться того, что могилу привели в порядок после выхода сюжета. А певец Юлиан удивился тому, что вдова Этуша решила идти в суд.

«Всем вообще надо чаще бывать на кладбище у своих родных в любое время года: и зимой, и летом. И не стоило обижаться Елене на оценочные суждения и мнения», – заявил он.

Также певец высказал свое мнение, что деятели культуры должны взяли под контроль все памятники великих людей на кладбищах. Он пояснил, что часто на могилы проходят поклонники, также существуют экскурсии по кладбищам. Артист отметил, что порой родственники просто не могут сами следить за захоронениями.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».