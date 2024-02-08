Яна Поплавская призналась, что мечтала о внучке: «У нас на протяжении десятилетий в семье не было девочек»

Яна Поплавская тепло общается со всеми членами своей семьи. Она в декабре 2023 года во второй раз стала бабушкой. Ее старший сын от первого брака Клим Поплавский счастлив в браке с Евгенией Остряковой. Они переживали кризис, расходились и снова сходились. У них растет трехлетний сын Иларий и дочка Аглая, которой всего два месяца. Теперь Поплавская призналась, что мечтала о рождении внучки. Она была счастлива, когда ей сообщили радостную новость.

«У нас на протяжении десятилетий в семье не было девочек. У моей тети сыновья — мои двоюродные братья Илья Бледный и Филипп Бледный. И у Илюши тоже сын. В общем, одни мальчики. А я так хотела девочку: умирала просто. Я говорила, что мечтала бы именно о внучке, но вся семья грозно на меня смотрела», — поделилась Яна.

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Также она рассказала, что не вмешивалась в выбор имени. Актриса пояснила, что ее сын и невестка воцерковленные, поэтому имя для первенца они выбрали по святцам, а также обращались за советами к батюшке. Поплавская считает, что и имя для внучки они выбрали красивое. Она уже передала крохе подарки, пишет «МК».