Пластический хирург Тимур Хайдаров высказался о проверке: «Наша клиника продолжит работу»

Тимур Хайдаров — один из самых знаменитых пластических хирургов в России. К нему обращались многие звезды — от Ирины Дубковой до Яны Рудковской и певицы Славы. После того как в его руках побывал Филипп Киркоров, медик оказался в центре внимания. В 2023 году началась проверка его клиники IQPLASTIQUE Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. И на днях эта проверка завершилась.

«Выявлено несколько незначительных нарушений, которые будут исправлены в ближайшее время. Клиника продолжает свою работу. Я вообще не понимаю такого пристального внимания к проверке именно нашей клиники»», — заявил Тимур, пишет KP.RU.

Отмечается, что клиники проверяют регулярно. Однако возможно, что внимание на клинику Хайдарова обратили после того, как разгорелся скандал из-за певицы Славы и Любови Успенской. Они обвиняли пластического хирурга в некомпетентности и критиковали его работу.

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