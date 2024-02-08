Александра Панкратова-Черного экстренно увезли в больницу

В четверг, 8 февраля, в Москве экстренно госпитализировали звезду советского кино Александра Панкратова-Черного. По предварительным данным, у артиста подозревают инфаркт.

Актер живет в Раменках. Ему стало плохо, когда он в среду вечером возвращался домой. В глазах у Александра неожиданно потемнело, водителю пришлось тащить его в квартиру под руки.

Панкратов-Черный пожаловался на боли в груди, родственники вызвали ему скорую.

Пока точно неясно, что с ним случилось, медики проводят обследования. Но уже точно известно, что сердечный ритм нарушен.

Мы желаем здоровья любимому актеру. Скорее выздоравливайте!

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