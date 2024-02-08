Ольга Ломоносова пожалела о роли в сериале «Не родись красивой»: «Режиссеры больше не воспринимают»

Актриса Ольга Ломоносова, сыгравшая в популярном сериале ревнивицу Киру, заявила, что жалеет об этом. По ее словам, режиссеры стали воспринимать ее только в одном амплуа. Серьезные роли не предлагают.

«Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Сериал — попса», — заявила она.

Ломоносова стала актрисой одной роли, чего боятся ее коллеги. Ведь так часто бывает, что хочешь сыграть полноценную драматичную роль, а ни режиссеры, ни зрители уже в это не верят.

СТС в конце прошлого года объявил, что планирует возродить сериал «Не родись красивой», однако на тот момент актеры фильма про это еще ничего не знали.

Нелли Уварова заявляла, что ей не показывали еще сценарий. А с другими главными героями даже не проговорили этот вопрос.

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