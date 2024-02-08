Росздравнадзор не нашел нарушений в клинике Тимура Хайдарова

В четверг, 8 февраля, стало известно, что сотрудники Росздравнадзора не нашли серьезных нарушений в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова. Дело в итоге можно считать закрытым, учреждение никто закрывать не будет.

Хайдаров неоднократно говорил, что проверки действительно проводятся, но им бояться нечего, клиника работает по всем нормам и правилам.

«Я вообще не понимаю такого «пристального» внимания к проверке именно нашей клиники. Сотрудники РЗН делают свою работу и проверяют множество клиник», — отмечал доктор.

Скандал с Тимуром Хайдаровым возник после того, как сразу несколько артисток обвинили его в халатности. Якобы после операций у них были осложнения, а доктор никаких мер не предпринимал.

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