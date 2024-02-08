Анфиса Чехова призналась, как ее избил любимый мужчина: «Ситуация была критической»

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в программе Бориса Корчевникова о том, как впервые столкнулась с домашним насилием. Звезду постоянно в детстве унижал отец, это сказалось на ее сознании в будущем.

«Я стала выбирать таких же мужчин для личной жизни. И однажды любимый человек меня так избил, ситуация была критической, я ничего не понимала уже», — поделилась она.

В тот момент Чехова впервые обратилась к психологу. Причем шла к специалисту для того, чтобы он пожалел ее. Но к большому удивлению звезды этого не произошло.

«Он мне сказал, что я сама виновата. Надо менять модель восприятия мира, тогда детские страхи и комплексы уйдут. Надо отпустить прошлое. Забыть как страшный сон. А это, конечно, самое сложное», — добавила Анфиса.

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