Карл III помирился с принцем Гарри

Король Великобритании Карл III заболел онкологическим заболеванием и только в этом случае согласился помириться со своим сыном принцем Гарри.

Наследник престола прилетел в Лондон из Лос-Анджелеса, их встреча длилась 40 минут.

В окружении монарха рассказали, что Карл почувствовал облегчение, он сбросил ношу, которая мучила его несколько лет. Якобы правителю было важно «залечить раскол» внутри семьи.

При этом принц Гарри не стал брать с собой в Лондон жену Меган Маркл. Ходят слухи, что именно американская актриса стала камнем преткновения между отцом и сыном.

По некоторым данным, Карл супругу Гарри не одобрил, а наследник престола решил его советам не внимать.

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