Звезда юмора Андрей Бебуришвили дал совет начинающим комикам: «Не высмеивайте свой город»

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили стал героем нового тревел-шоу в VK Игоря Джабраилова «Откуда ты?». Они вместе прошлись по знаковым местам малой родины Андрея, города Волгограда. Шоумен не только рассказал много веселых и не очень историй из своего детства и юности, но и признался, что никогда не высмеивал регион, в котором родился.

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Более того, юморист убежден, что комику непозволительно шутить над малой родиной, какой бы она при этом не была. И дал ценный совет начинающим артистам, правда, нецензурно выразился, но матерный англицизм мы заменили на литературное слово «высмеивать».

«Не высмеивайте город, это дешево, это низко. Высмеивать свое имя, свой город и свою национальность – это самые азы, которые вам надо понимать, - не высмеивайте это все», - перечислил артист.

Его собеседник согласился, признавшись при этом, что поначалу много шутил над своим родным городом Шадринском. И только со временем понял, что совершал большую ошибку.