Зима из «Слова пацана» Лев Зулькарнаев про критику Никиты Кологривого в адрес актеров: «Я бы так не делал»

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» подростка Зиму из группировки «универсамовских», признался, что не стал бы обсуждать коллег, как это делает его коллега про проекту Никита Кологривый. Тот успел осудить молодых ребят, мол, из-за свалившейся вмиг на них славы те уже возомнили себя звездами первой величины. Хотя у них за плечами всего один сериал.

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Досталось от Кологривого и другим актерам, более знаменитым и признанным. Например, он поставил под сомнение талант Данилы Козловского, назвал скучными роли Александра Абдулова, а Иннокентия Смоктуновского считает переоцененным актером.

Зулькарнаев в интервью на YouTube-канале Влада Аганова признался, что не смог бы так.

«Я запретил себе обсуждать коллег. Ну, между собой-то мы, конечно, ведем разговоры, но вот так, публично, мне лично не хочется. Я бы так не делал», - подчеркнул актер.

Исполнитель роли Зимы пожаловался, что устал от страстей вокруг сериала и хотел бы уже отпустить эту тему, поскольку относится к нему как к одному из проектов, а не к чему-то особому.