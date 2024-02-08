Клаве Коке отменили концерт в Эстонии и запретили въезд в страну

Весенний концерт Клавы Коки в Эстонии, который был запланирован на 29 марта в Таллине, не состоится. Об этом сообщает сайт Postimees, указывая среди причин позицию певицы относительно происходящего в Восточной Европе. Более того, власти страны запретили въезд российской звезда до 2027 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Между тем, организатор концерта певицы в Эстонии Юри Метс уверен, что звезда все-таки сможет прилететь и выступить.

«Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно», - цитирует Life.ru организатора.

Сама артистка пока не сделала никаких заявлений относительно своего концерта в Эстонии. А вот продажи билетов на это выступление уже прекратили.

Кока не первая российская звезда, которой запретили выступать в Эстонии. Ранее персоной нон грата стали Полина Гагарина и Филипп Киркоров.