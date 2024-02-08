Оскар Кучера про отмену концертов Кристины Орбакайте: «Никаких больше вечеринок»

Телеведущий Оскар Кучера изменил свое мнение относительно отмены концертов в России Кристины Орбакайте. Он поначалу сокрушался, что певицу лишают работы и возможности общаться с поклонниками, дескать, дочь за мать и отчима не отвечает, но ситуация быстро изменилась.

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После того, как Кучера увидел, что Орбакайте фотографировалась с актрисой Чулпан Хаматовой, обнималась с музыкантом Максимом Покровским*, писателем Дмитрием Быковым**, то сделал кардинально противоположный вывод.

«Мне тут такое количество фоток с обнимашками Орбакайте с Покровским*, Быковым и т.д. скинули, а также выступление в одежде цветов флага Украины, что беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», - написал Кучера в своем микроблоге.

Отметим, что Орбакайте осталась без тура по Сибири, один за одним ее концерты стали отменять из-за обращений активистов. Людям не нравится молчаливая позиция дочки Пугачевой и ее приезды в Россию как в командировки – живет звезда давно в Нью-Йорке с семьей.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента