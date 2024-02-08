Экс-звезда «Дома-2» Дмитрий Дмитренко обратился к Ольге Рапунцель после развода: «Ты моя самая большая ошибка»

Звезда «Дома-2» Дмитрий Дмитренко поспешил сообщить поклонникам в Сети, что они с Ольгой Рапунцель официально развелись. Тяжбы длились год, за это время подписчики пары узнали много скандальных подробностей из их семейной жизни. В итоге Ольга с двумя детьми съехала на съемную квартиру, а Дмитрий остался в совместно нажитом гнездышке.

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Дмитренко после получения свидетельства о разводе первым сообщил фанатам, что отныне они с Рапунцель бывшие. И обратился к ней, назвав ее большим разочарованием.

«У нас была классная семья, но, к сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Рад, что не потратил на бывшую супругу больше времени. Ты моя самая большая ошибка и разочарование», - заявил мужчина.

Дмитренко поделился, что из отношений, изживших себя, нужно уходить вовремя. И теперь у него начинается новая глава в жизни.

Добавим, что пара Дмитренко и Рапунцель сложилась на «Доме-2», в 2017 году они сыграли свадьбу. Уже через год у них родилась дочь Василиса, а в 2020-м – второй ребенок, София.