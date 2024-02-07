Расставшийся с Валей Карнавал Саша Стоун заявил, что не празднует День Святого Валентина

7 февраля в Москве состоялась премьера сериала «Бедные смеются, богатые плачут». На мероприятии появились Оксана Самойлова и Джиган. Они поддержали своих детей, которые снялись в проекте — Ариелу, Лею, Майю и Давида.

Также не пропустил это событие Саша Стоун, который также отметился в сериале. Он пришел один, так как не афиширует личную жизнь после разрыва отношений с блогером Валей Карнавал. Но боец поп-ММА согласился ответить на вопросы корреспондента Teleprogramma.pro. Оказалось, что ко Дню святого Валентина он не будет готовиться.

«Не буду отмечать. Это не православный праздник. Таких праздников в России не должно быть. Зачем нам зарубежный праздник. У нас есть День семьи! Я его отмечаю», — признался он.

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А вот 23 февраля актер будет праздновать. Он рассказал, что поедет в баню со своим отцом. Раскрывать подробности съемок в новом проекте Стоун не стал, как и говорить о личной жизни. Напомним, что недавно появились слухи, что у него роман с Надей Сысоевой, которая была участницей шоу Comedy Woman. Поклонники заметили, что они отдыхали на одном курорте.

Добавим, что премьера сериала «Бедные смеются, богатые плачут» на ТНТ состоится 12 февраля.