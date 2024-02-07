Критик Сергей Соседов признался, что готов заменить Филиппа Киркорова в шоу «Маска»

Сергей Соседов считает, что шоу должно выходить реже. Фото: Global Look Press

Сергей Соседов считает, что сможет достойно заменить Филиппа Киркорова в кресле члена жюри шоу «Маска».

Недавно Филиппа Киркорова вырезали из эфиров на телевидении. Ему объявили бойкот после вечеринки Насти Ивлеевой, поэтому теперь он не снимается для телевизионных шоу. Обычно артист был председателем жюри в шоу «Маска», но теперь, возможно, его уберут из проекта. Премьеру пятого сезона перенесли на неделю. Сергей Соседов заявил, что готов заменить Киркорова и занять его кресло. Он признался, что в восторге от проекта. 

«Я бы согласился поучаствовать. «Маска» — интересное шоу, яркое и необычное. Ничего подобного у нас не было раньше. И сами маски, которые создаются для программы, просто потрясающие», — поделился музыкальный критик.

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Также он отметил, что такое шоу нельзя показывать так часто. Соседов опасается, что к нему потеряют интерес. Он заверил, что лучше так не частить, чтобы зрителям шоу не наскучило, пишет News.ru.

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