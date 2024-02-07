Критик Сергей Соседов признался, что готов заменить Филиппа Киркорова в шоу «Маска»

Недавно Филиппа Киркорова вырезали из эфиров на телевидении. Ему объявили бойкот после вечеринки Насти Ивлеевой, поэтому теперь он не снимается для телевизионных шоу. Обычно артист был председателем жюри в шоу «Маска», но теперь, возможно, его уберут из проекта. Премьеру пятого сезона перенесли на неделю. Сергей Соседов заявил, что готов заменить Киркорова и занять его кресло. Он признался, что в восторге от проекта.

«Я бы согласился поучаствовать. «Маска» — интересное шоу, яркое и необычное. Ничего подобного у нас не было раньше. И сами маски, которые создаются для программы, просто потрясающие», — поделился музыкальный критик.

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Также он отметил, что такое шоу нельзя показывать так часто. Соседов опасается, что к нему потеряют интерес. Он заверил, что лучше так не частить, чтобы зрителям шоу не наскучило, пишет News.ru.