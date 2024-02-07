Виктория Лопырева в Дубае устроила вечеринку в честь дня рождения сына

Виктория Лопырева уже почти четыре года живет на две страны. На днях она отметила день рождения сына Марка Лео в Дубае. Телеведущая устроила тематическую вечеринку в честь такого события. Она предстала в черном силуэтном платье.
Именинник также был облачен в тотал блек. Праздник был с акцентом на вампиров. Поэтому аниматор был Дракулой, а торт украшали персонажи из мультика «Монстры на каникулах».
Вечеринка прошла в отеле Аль Насим в Дубае. Там были сделаны декорации, на фоне которых можно было устраивать фотосессии. Лопырева позвала на первый юбилей наследника около 80 человек. Пришла певица Нюша, которая дружит с ней много лет. Артистка в коротком леопардовом платье позировала с мамой именинника.
Также отметилась на празднике жена Владислава Доронина, Кристина.
Виктория Лопырева и Нюша часто видятся в ОАЭ. Фото: соцсети Виктории Лопыревой
Марк Лео на свое пятилетие получил много подарков. Самым впечатляющим и необычным оказался презент от художника Кая Салахова. Он сделал арт-объект, который представлял собой уникальную видеоинсталляцию в цветах праздника, которую можно было видеть на его выставке в Дубае.
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К слову, приехала поздравить малыша его бабушка Ирина. А вот папа Игорь Булатов не был замечен на вечеринке. Виктория в интервью Надежде Стрелец заявила, что они с мужем живут раздельно, но при этом до сих пор состоят в официальном браке.
Ирина Лопырева с внуком. Фото: соцсети Виктории Лопыревой