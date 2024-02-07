Виктория Лопырева в Дубае устроила вечеринку в честь дня рождения сына

Марк Лео на свое пятилетие получил много подарков. Самым впечатляющим и необычным оказался презент от художника Кая Салахова. Он сделал арт-объект, который представлял собой уникальную видеоинсталляцию в цветах праздника, которую можно было видеть на его выставке в Дубае.

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К слову, приехала поздравить малыша его бабушка Ирина. А вот папа Игорь Булатов не был замечен на вечеринке. Виктория в интервью Надежде Стрелец заявила, что они с мужем живут раздельно, но при этом до сих пор состоят в официальном браке.