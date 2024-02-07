Актрису Елену Фомину избил сосед по коммуналке в центре Москвы: «Ударил пять раз по голове»

Елена Фомина проживает в комнате в квартире в Москве уже больше 20 лет. Ее соседями являются 57-летний электрик с женой-уборщицей, а в еще одной комнате находится 85-летний пенсионер.

Накануне у актрисы возник конфликт с электриком, который затаил на нее обиду, когда Елена случайно разбила его горшок с алоэ. 6 февраля он на нее напал, когда артистка только вышла из ванной комнаты. После этого ей пришлось обратиться к врачам и в написать заявление в полицию.

«Сосед ударил пять раз по голове кулаком, угрожал. Врачи нашли сотрясение мозга, зафиксировали ушибы», — рассказала Фомина.

Пока только решается вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело. Актриса призналась, что электрик уже проявлял к ней агрессию. Тогда ему не понравилось, что она заступилась за соседа-пенсионера, и побил ее. Это случилось в 2021 году. После этого он лишь заплатил штраф в пять тысяч рублей за административное нарушение, пишет «МК».

Напомним, что 57-летняя артистка играет в театре и снимается в кино.