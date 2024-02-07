Участница «Голоса» Анна Май рассказала, какой Сергей Шнуров в обычной жизни: «Он оказался очень интеллигентным, обходительным»

Недавно стартовал новый сезон шоу «Голос». В одном из выпусков принял участие Сергей Шнуров. На этот раз он выступил сюрпризом на слепых прослушиваниях, чем удивил наставников проекта. Певец получил удовольствие от возращения в шоу, хоть и такого короткого. А его бывшая подопечная Анна Май вспомнила, как проходили съемки девятого сезона шоу «Голос». Она призналась, что солист группы «Ленинград» смог ее удивить.

«Поначалу я представляла себе Сергея как дебошира и заправского гуляку, а на самом деле он оказался очень интеллигентным, обходительным и милым человеком», — призналась певица.

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Также Анна отметила, что на съемках шоу Шнуров всегда был в хорошем настроении. Он старался подбадривать участников своей команды перед выступлениями. Май заверила, что у них был особенно дружный коллектив. Она ближе всего общалась с Романом Архиповым, который раньше был участников группы «Челси». Еще она сблизилась с Жаном Милимеровым из группы «Премьер-министр», пишет VOICE.