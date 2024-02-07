Беременная актриса из сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вышла замуж за актера Максима Белбородова

Зоя Бербер 7 февраля поделилась радостной новостью. Она вышла замуж за своего возлюбленного Максима Белборода. Он сделал ей предложение в начале 2023 года, а позже актриса объявила, что беременна. В ЗАГС она отправилась в коротком белом платье с объемной накидкой, которая скрыла все изменения в фигуре. Звезда сериала «Реальные пацаны» надела каблуки, а вот от фаты отказалась. Жених был в черном костюме с бабочкой.

«Да! Мы сделали это! Муж и жена! Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя. А церемония... Ребята, это было потрясающе красиво! А ведь это только начало», — заявила Зоя.

Примечательно, что она готовится целый месяц публиковать кадры с торжества. Актриса намекнула, что устроила настоящий праздник. По всей видимости, влюбленные устроили пышную свадьбу. Друзья и коллеги поздравили молодоженов с новым этапом в жизни.

Напомним, что у Бербер есть дочка Надежда от первого брака с Александром Синегузовым. Они развелись в 2020 году. Сейчас наследнице актрисы восемь лет.