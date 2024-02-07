Общественники подали иск к Насте Ивлеевой на один рубль

Настя Ивлеева столкнулась с еще одним иском, который на нее подали в суд. После того, как блогерша организовала вечеринку, которая стала скандальной. На этот раз из-за этого мероприятия ее хотят привлечь к отвественности общественники и руководители благотворительных фондов «Мы рядом» и «Сокол». Иск был зарегистрирован на символическую сумму один рубль.

Президент благотворительного фонда «Мы рядом» Ольга Лукманова раскрыла подробности. Она отметила, что вечеринка задела чувства тех, кто сейчас переживает сложное время.

«Мероприятие, организованное Анастасией Ивлеевой, было глубоко аморальным», — подчеркнула Ольга.

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Она добавила, что сумма за время судебных разбирательств, возможно, будет увеличена. Лукманова заявила, что ей бы хотелось, чтобы Ивлеева съездила на Донбасс и пообщалась с местными жителями, чтобы лучше понимать, что происходит, пишет KP.RU.

Напомним, что ранее Настя уже заплатила штраф в 100 тысяч рублей. Многие гости вечеринки остались без работы, в том числе Филипп Киркоров.