Авербух поддержал старшего сына, который получил первый опыт в фильме: «Мартин, я тобой горжусь!»

Илья Авербух 7 февраля рассказал про своего старшего сына Мартина. Он похвастался новым достижением своего наследника. Фигурист рассказал, что его сын впервые принял участие в работе над фильмом, который посвящен «Играм будущего». Речь идет про спортивно событие, которое включает в себя: спорт, науку и технологию.

«Трофей проехал тысячи километров, побывал в 10 городах нашей страны и отправился в космос с космодрома Байконур. Именно об этом и был снят документальный фильм «Игры Будущего. Путь Трофея», в котором Мартин принял непосредственное участие!» – поделился Авербух.

Он также поделился кадрами, на которых его наследник презентует свою работу. Сын звезды выглядел воодушевленно.

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«Мартин, я тобой горжусь!» – добавил Илья.

Напомним, что сын фигуриста с недавних пор живет отдельно. У него есть возлюбленная, но играть свадьбу они не спешат. Пока Мартин сосредоточен на том, чтобы реализовать себя.