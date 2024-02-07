Блогер Ида Галич поделилась новыми фото с сыном в его день рождения: «4 года. Я в шоке»

Ида Галич сообщила, что в ее доме праздник. 7 февраля день рождения празднует ее сын Леон. Она родила малыша, когда была в браке с Аланом Басиевым, но они развелись вскоре после появление на свет наследника. Блогерша утверждает, что ей удалось сохранить с бывшим мужем дружеские отношения. Но в честь радостного события она устроила фотосессию, на которой предстала с именинником. А вот Алана с ними не было. Звезда поздравила малыша.

«Моя жизнь, с днем рождения. Ты показал каким большим может быть мое сердце! Люблю тебя. Я всегда рядом. 4 года. Я в шоке, как так быстро бежит время», – написала Ида.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Друзья и коллеги отметили, что мальчик очень похож на маму. «Поздравляю, мамочка», – написала комик Ирина Мягкова. Напомним, что недавно Галич призналась, что ее сердце не свободно. У нее появился новый возлюбленный, но их отношения только завязались. Пока телеведущая не раскрывает его личность.