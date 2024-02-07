Иван Ургант почтил память знаменитой мамы Валерии Киселевой в ее день рождения: «Долго не мог решить, какой памятник поставить»

Иван Ургант в последнее время редко появляется на публике. Уже почти два года не выходит его передача «Вечерний Ургант». Но иногда телеведущий делится личными кадрами.

7 февраля он почтил память своей мамы Валерии Киселевой. Она ушла из жизни в 2015 году. Иван напомнил, что ей могло бы исполнится 73 года в этот день. Артист побывал на могиле своей мамы. Он также поделился личной историей и вспомнил, как придумал памятник для Киселевой, который выглядит как наклоненная круглая сцена.

«Первое, что я помню про детство это спектакль «Бумбараш» театра им. Комиссаржевской. Мне года три. Смотрю из-за кулис. На сцене мама. А вся сцена большой круг наклоненный к залу. С маленькими домиками. В антракте мне разрешают по сцене побегать. А потом мама на ночь мне песни из спектакля поет. Я эти песни страшно любил. Особенно Левкину. Ту, про журавля!» – отметил Ургант.

Он также рассказал, что в свое время на шоу пел с Владимиром Машковым ту самую песню, а его бабушке актер напомнил советского барда Александра Хочинского. По словам Ивана, памятник для его мамы придумал друг по имени Гриша, который не знал всех этих историй.

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